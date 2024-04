G-Klasse: Offroad-Ikone leiht sich Technik vom Elektro-Bruder

Vier Querstreben vorne und eine Wischwasser-Düse für die Rückfahrkamera am Heck: kleine, feine Änderungen am Facelift-Modell.

Mercedes bleibt dem Grundsatz treu: Die G-Klasse behält die Form einer Pax-Schrankwand von Ikea – eckig, kantig, keine Spur von Rundungen. Und, ach ja: Die Baureihenbezeichnung W463 tasten die Stuttgarter auch nicht an. 2018 stellte der damalige Mercedes-CEO Dieter Zetsche im Beisein von "Terminator" Arnold Schwarzenegger in Los Angeles die zweite Generation der Ikone vor, jetzt folgt das Facelift-Modell. Vorne zeigt der G 500 nun vier Querstreben im Kühlergrill, den Lufteinlässen in der