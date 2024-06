Ford erkundet die elektrische Welt mit dem SUV-Crossover Explorer

Als hochgestellter Kombi suchte das typische US-Car namens Ford Explorer ab 1990 Kunden in Europa. Den Nachfolger des Bronco trieb ein V6 mit 116 kW (158 PS) an. Ein 4,43 Meter langer Kraftprotz also. Seit 2019 haben Henry Fords Erben die sechste Generation im Programm. Länger (5,04 Meter), stärker (bis 298 kW) und schwerer (bis 2,46 Tonnen) als alle Vorgänger, ist der Siebensitzer auch teilelektrisiert – mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV).