Fiat 600e: Viel Dolce Vita und ein elektrischer Antrieb

Der italienische Autohersteller Fiat, der mittlerweile Teil des Stellantis-Konzerns ist, spielt gerne und gekonnt mit der eigenen Historie. Es ist Usus geworden, dass die Italiener traditionsreiche Modellbezeichnungen immer wieder aufleben lassen und so in die Zukunft transferieren. Passiert ist das in den vergangenen Jahren etwa beim Fiat Tipo, beim 124 Spider und beim legendären Fiat 500 (Cinquecento).