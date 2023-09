Elektro-Blitz trifft Opel

So sieht die Opel-Zukunft aus: der "Experimental".

Das glatte Design, das neue Opel-Logo – alles Hinweise darauf, wie künftig Modelle der Hessen ausschauen werden. Opel-CEO Florian Huettl legte in seiner Ansprache nach: "Bereits 2024 wird jeder Opel auch als batterieelektrische Variante erhältlich sein. Und von 2025 an werden alle neuen Opel-Modelle ausschließlich vollelektrisch an den Start gehen."