Der junge chinesische Autohersteller BYD (gesprochen: Bi:Wei:Di) ist mit seinen Fahrzeugen erst etwas mehr als zehn Monate in Österreich vertreten. Mittlerweile hat die rasant wachsende Marke, die hierzulande nur vollelektrische Fahrzeuge anbietet, bereits fünf Pkw-Modelle am Start – Dolphin, Atto 3, Seal, Han und Tang.

Große Erwartungen ruhen auf den beiden jüngsten Neuzugängen, dem kompakten BYD Dolphin (siehe Kasten rechts) und vor allem auf der Mittelklasse-Limousine Seal (steht im Englischen auch für Seehund), die das Model 3 von Tesla ins Visier nimmt.

Design von Ex-Alfa-Mann

Mit 4,8 Metern Außenlänge überragt der chinesische Seehund den Mitbewerber aus den USA um ganze acht Zentimeter. Die Optik des Seal ist unaufgeregt und verzichtet auf alles Überdesignte, der BYD will offenbar allen gefallen.

Gezeichnet hat die Limousine übrigens Wolfgang Josef Egger. Der 60-jährige Bayer war früher Chefdesigner bei Alfa Romeo, Seat und Audi.

Vorerst steht der BYD Seal mit zwei Antrieben bei den derzeit 28 Händlern in Österreich: mit Heckantrieb und einer Leistung von 230 kW (313 PS) und als Allradvariante mit 390 kW (530 PS). Beide Versionen haben einen Lithium-Eisen-Phosphat-Akku mit einer Kapazität von 82,5 Kilowattstunden (kWh) an Bord. Der Seal ist das erste BYD-Modell, bei dem der Akku ein strukturelles Karosserieelement ist (Cell-to-body), was die Torsionssteifigkeit erhöht.

Geladen werden kann der Akku mit bis zu 11 kW (AC) an der Wallbox oder 150 Kilowatt (DC) am Schnelllader. Das können diverse Mitbewerber besser, weil deutlich schneller. Das Ladekabel findet Platz im so genannten "Frunk" (Kombination aus "front" und "trunk"), also im vorderen Ladeabteil.

Die WLTP-Reichweiten betragen bis zu 570 (Heckantrieb) bzw. 520 Kilometer (Allrad).

Aufgeräumter Innenraum mit jeder Menge Leder Bild: BYD

Einstieg ab 42.980 Euro

Die sehr übersichtliche Preisliste des BYD Seal startet bei 47.990 Euro (Heckantrieb), die Allradversion kostet genau 3000 Euro mehr. Abziehen kann man von den Preisen noch die Förderungen, aktuell öffnen sich die Seal-Türen also ab 42.980 bzw. 45.980 Euro.

Die Ausstattung beider Versionen ist überkomplett und umfasst etwa Glas-Panoramadach, Lederausstattung, einen um 90 Grad drehbaren Touch-screen (15,6 Zoll), Wärmepumpe, Vehicle-to-load fürs Laden externer Elektrogeräte, Sitzheizung/-kühlung, 360-Grad-Kamera und eine Sechsjahresgarantie (bis 150.000 Kilometer).

Bild: BYD

BYD Dolphin ab 25.980 Euro

Zweiter Neuzugang in den BYD-Schauräumen ist der

4,3 Meter lange Dolphin. Für den vollelektrischen Fünftürer sind zwei Antriebsvarianten verfügbar: E-Motor mit 70 kW (95,2 PS) und Akku mit 45 kWh ermöglichen bis zu 331 Kilometer WLTP-Reichweite. Geladen wird der Akku mit bis zu 7 (AC) bzw. 88 kW (DC). Zu haben ab 25.980 Euro (Förderungen bereits abgezogen).

Die zweite Antriebseinheit umfasst einen E-Motor mit 150 kW (204 PS) und 60,4-kWh-Akku und einer Reichweite von bis zu 427 Kilometern (WLTP). Geladen wird mit 11 bzw. 88 kW. Zu kaufen ab 30.980 Euro (Comfort) und 32.980 Euro (Design); Förderungen sind abgezogen.

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann