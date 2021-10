Es ist für den Laien schon erstaunlich, wie wenig am Gasgriff gedreht werden muss, um Tempo zu machen. Das ist das Erste, was am Seat MÓ eScooter 125 auffällt. Das Zweite: Das Fahren macht vor allem im Stadtgebiet viel Spaß. Mit dem flotten Motorroller hat Seat nicht nur seinen ersten vollelektrischen E-Scooter auf den Markt gebracht, sondern beschreitet damit den (notwendigen) Weg, eine umweltfreundliche, schadstofflose Alternative für das zügige Vorankommen in staugeplagten Ballungszentren zu