Wenn jedes Gramm zählt: Leicht-Kunststoffe für E-Autos

Kein Bremskraftverstärker, keine Servo fürs Lenkrad, keine Sitzheizung: Was heute zur automobilen Selbstverständlichkeit zählt, war früher schlicht nicht existent in Autos. Diese Sicherheits- und Komfort-Einrichtungen wiegen freilich jeweils ein paar Deka- bis hin zu etlichen Kilogramm. In Summe sind Pkw heute schwerer als noch in den 1970er-Jahren. Und darin liegt die Krux begraben: Heute muss Energie gespart werden, und da ist das Gewicht pures Gift.