Der neue Panamera ist noch "porschiger" geworden

Auf der Rennstrecke ist der Panamera in seinem Element, den automobilen Alltag bewältigt der Viertürer auch souverän.

Auch in bestens ausgebildeten Ingenieuren wohnt mitunter noch ein kleines Kind tief drinnen in der Techniker-Seele. Das lässt sie dann wie Lausbuben grinsen, wenn sie einen geparkten Porsche Panamera per Handy-App tanzen lassen, als wäre der viertürige Sportwagen eine Art Gummiball. Das Schütteln und Rütteln des für Demo-Zwecke aufbereiteten Autos soll eine technische Innovation deutlich machen, auf die die Porsche-Entwickler zu Recht stolz sind.