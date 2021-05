Der flotte Familienzuwachs: Born, der Beschleunigungskünstler

Der Stolz war deutlich spürbar: Die Seat-Tochter Cupra bat gleichzeitig in Barcelona und der Tapas-Bar in Wien zur Weltpremiere des neuen Born. Eine Ehre, die wohl dem vergleichsweise hohen Marktanteil der Spanier in Österreich geschuldet ist. "Welch ein Glück für uns", resümierte dann auch Wolfgang Wurm, Seat-Österreich-Geschäftsführer.