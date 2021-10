Das kompakte Premium-SUV Lexus NX ist für die Luxusmarke des japanischen Autoherstellers Toyota eine wesentliche Stütze im Modellprogramm in Europa. Seit Einführung der ersten NX-Generation im Jahr 2014 wurden zwischen Algarve und Nordkap mehr als 175.000 Stück verkauft – und zwar vorwiegend an Kunden, die erstmals einen Lexus fahren. Anders formuliert: Jeder dritte in Europa verkaufte Lexus ist ein NX.