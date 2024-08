Was kann man in der Zeit machen, in der das Elektroauto unterwegs am Schnelllader hängt? Einen kurzen Film am Smartphone abrufen, in die Luft schauen, Gymnastikübungen machen, jausnen, einen Kaffee trinken, sich die Beine vertreten, im Krimi weiterlesen – die Möglichkeiten sind vielfältig.