"Das Schaltgetriebe wird aussterben"

In den USA orderten die Kunden traditionell fast ausschließlich Automatikgetriebe. "In Europa war’s exakt umgekehrt", sagt Professor Bernhard Geringer vom Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik der TU Wien. Schalter dominierten, Automatikgetriebe waren verpönt. Weil der Spritverbrauch im Vergleich zum Schalter höher war und auch der Anschaffungspreis in deutlich höheren Regionen lag.