Der Kombianteil beim Octavia beträgt in Österreich 95 Prozent.

Der Skoda Octavia ist das Herz der tschechischen Marke, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs seit Anfang der 1990er-Jahre zum Volkswagenkonzern gehört. Mehr als sieben Millionen Octavia wurden bis dato verkauft, in manchen Ländern auch unter einem anderen Namen – etwa als Skoda Mingrui in China oder Skoda Laura in Indien.