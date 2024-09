Das Gespann BMW und Toyota fährt ab 2028 voll auf Wasserstoff ab

Die nackten Zahlen dokumentieren die Kluft eindeutig: Ende 2023 waren in Österreich 5.185.006 Pkw in Österreich zugelassen, davon waren 155.557 Stück reine E-Autos (BEV). Das entspricht einem Bestand von exakt drei Prozent. Um die Mobilitätswende zu schaffen, braucht’s mehr Stromer. Viel mehr Stromer. Doch der Trend zeigt aktuell in die andere Richtung. Zwischen Jänner und Juli 2024 sackten die BEV-Zulassungen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 5,9 Prozent ab.