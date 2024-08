Audi Q6 e-tron: Wenn ein großes Akkupaket auf hohe Ladeleistung trifft

"Was lange währt, wird endlich gut." Dieses Sprichwort meint, dass sich nach langem, beharrlichem Bemühen meist auch ein gutes Endergebnis einstellt. So gesehen passt es wunderbar zum neuen vollelektrischen Audi Q6 e-tron. Der 4,77 Meter lange Premium-SUV kommt ja mit erheblicher Verspätung auf unsere Straßen. Dieser Tage war es aber endlich so weit – und wir konnten die ersten Testkilometer in und um Salzburg absolvieren.