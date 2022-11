Wobei etwa zwei Drittel der Cinquecento mit Verbrennungsmotoren ausgerüstet waren, etwa ein Drittel mit einem E-Antrieb. Freilich: Der Fiat 500 taucht in der heurigen Jänner-bis-Oktober-Statistik bei den Verbrennern nicht einmal mehr in den Top 20 auf, bei den E-Modellen nicht in den Top 10. Hat der pfiffige Italiener sein Pulver verschossen?