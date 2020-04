Fahrräder, Nähmaschinen, Sägeblätter – selten starteten Autohersteller ihr Unternehmen mit Fahrzeugen, mit denen die Marken später weltweit Bekanntheit erlangten. Mazda beispielsweise begann 1920, also vor exakt 100 Jahren, Korkersatz zu veredeln. Für die Industrie. Jujiro Matsuda hatte hierzu in Hiroshima die Firma Toyo Cork Kogyo Co. Ltd. gegründet.