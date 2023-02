Zu wenig Ladestationen: "Falco" legte eine Zwischenlandung ein

Das Ziel war engagiert. Schon 2023 sollten die ersten "Falco" über Österreichs Straßen fahren: das erste E-Modell des Rieder Start-up-Unternehmens Alveri. Doch in der Corona-Zeit wurde es still um das Projekt, der Markteintritt verzögere sich, bestätigte nun Alveri-Gründer Ehsan Zadmard im OÖN-Gespräch. "Wir peilen die Falco-Präsentation für Ende 2023 an", sagt der 34-Jährige.