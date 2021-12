Zielstrebig, engagiert, kreativ: Hyundai zählt zum innersten Kreis der innovativsten, am raschesten wachsenden Autohersteller weltweit. Da erscheint es nur allzu logisch, dass die Koreaner auch in puncto E-Mobilität einen Meilenstein setzen. Der Name: Ioniq 5. Futuristisch ist das Design, hochmodern der 800-Volt-Antrieb. Wir haben gestaunt!