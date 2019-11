Renault Espace Blue: Vom Raumschiff zum Traumschiff

Er gilt als Urtyp des Family-Vans und ist in diesem inzwischen sehr stark frequentierten Marktsegment immer noch eine feste Größe: Der Renault Espace überzeugt seit 1984 mit seiner Vielseitigkeit und einer großzügigen Raumordnung, die ihn zum familienfreundlichen Transporteur macht. Bei der Entstehungsgeschichte des neuen Modelljahrgangs waren aber nicht nur die Praktiker, sondern vor allem auch die Ästheten am Werk. Aus dem Raumschiff ist ein fesches Traumschiff geworden. Und ganz schön stark ist der Espace auch noch. Unser Testauto war mit dem neuen Power-Diesel-Aggregat bestückt, das 200 Pferdestärken einspannt.

Design: Mit der Erstausgabe des Espace hat die aktuelle Version nicht mehr recht viel mehr als den Namen gemeinsam. Optisch ist da eher eine Revolution als eine Evolution passiert. Mit seiner markanten Front zitiert der Espace die SUV-Formensprache, die mächtigen Räder – das Testauto hatte "Schuhgröße" 19 (Zoll) –passen da recht gut dazu. Auch von der Seite betrachtet wirkt der Espace jetzt wesentlich sportlicher als sein Vorgänger. Tatsächlich ist die fünfte Generation des Franzosen um rund 15 Zentimeter niedriger als die vierte.

Futuristische Innenarchitektur: der Touchscreen ist die Schaltzentrale Bild: Renault

Innenraum: Seinen Passagieren bietet der Espace den Komfort einer Oberklassen-Limousine, allzu viel Luft nach oben gibt es allerdings nicht mehr. Sitzriesen dürften in Reihe zwei nicht ganz glücklich werden. Als Entschädigung gab es im top-ausgestatteten Testauto zwei in die Kopfstützen der Vordersitze eingebaute Bildschirme fürs Film-Schauen oder Computer-Spielen (ganz toll für Mitfahrer, die sich nichts zu sagen haben). Als Kommandozentrale fungiert ein 8,7 Zoll großer Touchscreen – vulgo Berührbildschirm – in der Mitte des Cockpits. Wer mit "Wisch-Handys" gut zurechtkommt, wird hier keine Schwierigkeiten haben, sonst erfordert die Bearbeitung des Displays relativ viel Aufmerksamkeit, die sich eigentlich auf den Straßenverkehr konzentrieren sollte. Die wichtigsten Funktionen lassen sich aber auch von Tasten in Lenkradnähe ansteuern.

Fahrwerk: Der Espace erweist sich als idealer Gefährte für die Langdistanz. Der Fahrkomfort ist ausgesprochen gut, die Massage-Funktion der beiden Vordersitze war dabei das i-Tüpferl.

Motor: Der Dieselmotor hat gerade das Umwelt-Bummerl, die Debatte, ob das wirklich berechtigt ist, soll hier nicht geführt werden. Der neue Zweiliter-Vierzylinder im Espace arbeitete jedenfalls ganz ausgezeichnet, was Laufruhe und Verbrauch betrifft. Im Test schluckte er 6,5 Liter pro 100 Kilometer – das ist für ein Kraftwerk mit 200 PS und 400 Newtonmeter maximales Drehmoment schwer in Ordnung. Das Doppelkupplungs-Getriebe zeigte zwar Schwächen beim Anfahren, arbeitete sonst aber sehr geschmeidig. Gewöhnungsbedürftig war der Schaltknauf, der an den Schubhebel eines Flugzeugs erinnert.

Fazit: Der Espace ist nach wie vor eine attraktive Alternative zu den wuchtigen SUV-Modellen. Auch wenn sein Nutzwert dem feschen Design etwas Tribut zollen musste, ist er ein Freund von (finanziell gut situierten) Familien geblieben.

Renault Espace Blue dCi 200 EDC initiale Paris

Preis: ab 41.140 Euro

OÖN-Testwagen 58.869 Euro

Motor: Diesel-Vierzylinder Common-Rail-Einspritzung

Hubraum 1997 ccm

Leistung 146 kW (200 PS) bei 3750 1/min

max. Drehmoment 400 Nm bei 1500 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 6,3/4,9/5,4

OÖN-Test 6,5

Tank/Kraftstoffart 58 l/Diesel

Umwelt: Euro-6d-Temp

CO2-Ausstoß 142 g/km

Antrieb: Front

Getriebe 6-Gang-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 9,1 sec

Spitze 215 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4857/1914/1677 mm

Radstand 2884 mm

Leergewicht 1804 kg

Zuladung 812 kg

Kofferraum 680-2035 Liter

Anhängelast gebr. 2000 kg

ungebremst 750 kg

Garantie: 4 Jahre (max. 100.000 Kilometer)

Plus: Komfort, starker, aber auch laufruhiger Motor

Minus: Etwas komplizierte Menüführung beim Touchscreen

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at