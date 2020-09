Knapp zwei Jahre nach der Vorstellung der zweiten 508-Generation legt Peugeot eine Hybrid-Variante auf. Der Teilzeit-Stromer im OÖN-Test: Design: Die Optik des nur 1,40 Meter hohen Coupé ist eine der größten Meisterleistungen, die den französischen Designern in diesem Jahrzehnt gelungen ist. Kaum jemand zweifelt dem 508 das gute Aussehen an, außen wie innen wirkt der Fünftürer futuristisch. Innenraum: Das klein geratene Lenkrad liegt gut in der Hand, der Blick richtet sich aufgrund des