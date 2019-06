Peugeot 5008: Das Beste aus allen Auto-Welten

Crossover heißt das Zauberwort – ob die Musik damit angefangen hat, Stilformen durchzumischen, oder die Autoindustrie, weiß man nicht, das ist auch egal. Bei den Autos sind die Crossover-Modelle jedenfalls ein echter Publikumshit. Wenn man eines wie den neuen Peugeot 5008 testet, dann überzuckert man recht schnell, warum das so ist. Dieser Franzose verbindet das Beste aus allen Auto-Welten und überzeugt als sportlicher Transporteur von Ladegut und Lifestyle.

Design: Optisch parkt der Löwe mit der Doppelnull im Kürzel zwischen einem Kombi und einem Geländewagen. Dazu kommt eine fast coupéhaft sportliche Dynamik und gleichzeitig die Eleganz einer Limousine. Ihn als zweckorientierten Family-Van zu bezeichnen, wäre fast eine Beleidigung. Familien, die beim Autokauf auf diese "Doppelnull" setzen, machen jedenfalls keinen Fehler.

780 l Ladung passen in den 5-Sitzer. Bild: Peugeot

Innenraum: Wieder einmal – obwohl wir wirklich keinen Wert drauf legen, ganz ehrlich! – hat uns der Importeur den Testwagen in der Luxus-Ausstattung geliefert. Die Ledersitze hatten in der ersten Reihe sogar eine Massage-Funktion (unser Favorit aus den fünf verschiedenen Anwendungen war die Cat-Paw/Katzenpfoten-Massage). Überzeugend ist die intuitive Bedienung des mittigen Touchscreens. Etwas unglücklich auf dem Lenkrad positioniert ist die Taste für die Sprachsteuerung, die wir mehrmals unabsichtlich berührten, worauf das Auto ein Gespräch beginnen wollte.

Apropos Lenkrad: Das ist überraschend klein ausgefallen, was allerdings keine unerwünschten Nebenwirkungen hat. Im Gegenteil, das sportliche Herumkurven geht so leichter von der Hand. Im Gepäckraum verbergen sich die Sitze sechs und sieben, die eher für kleinere Menschen mit Bewegungstalent geeignet sind. Als Fünfsitzer schluckt der 5008 780 Liter, wenn nur Papa und Mama unterwegs sind, lässt sich hinten fast schon eine "Liegewiese" für die Übernachtung konfigurieren (das könnte auch für den Herrn Sohn interessant sein, wenn er sich das Auto ausleiht).

Das iCockpit ist inzwischen schon ein Klassiker. Bild: Peugeot

Fahrwerk: Der Löwe ist trotz seiner Dimension gut gefedert, hat gleichzeitig stramme Wadeln für die sportliche Bewegung. Wenn man wie wir die Advanced Grip Control an Bord hat, kann man die Traktion auf verschiedene Fahrbedingungen einstellen. Einen echten Allradantrieb ersetzt das nicht, aber es ist ein guter Kompromiss.

Motor: Unser Diesel-Aggregat leistete 180 PS und war mit einer Achtgang-Automatik kombiniert, die sehr harmonisch agierte. Auch die Laufruhe war beeindruckend, solange man nicht auf die Sport-Taste gedrückt hat. In diesem Modus schlägt der Diesel-Löwe nämlich eine andere Tonart (und Gangart) an. Im Test brauchten wir knapp mehr als sechs Liter pro 100 Kilometer.

Metalltaster: eine Augenweide! Bild: Peugeot

Fazit: Der Peugeot 5008 macht schnell deutlich, warum Crossover-Modelle so gefragt sind. Er leistete sich so gut wie keine Schwächen, wobei er preislich schon ziemlich weit nach oben kraxelt, wenn man bei der Ausstattung in die oberen Regale greift.

Peugeot 5008 GT Blue HDI

Preis: ab 28.400 Euro

OÖN-Testwagen 45.100 Euro

Motor: Vierzylinder-Diesel Commonrail-Einspritzung

Hubraum 1997 ccm

Leistung 130 kW (177 PS) bei 3750 1/min

max. Drehmoment 400 Nm bei 2000 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 5,3/4,7/4,9

OÖN-Test 6,1

Tank/Kraftstoffart 56 l/Diesel

Umwelt: Euro-6d-TEMP

CO2-Ausstoß 129 g/km

Antrieb: Front Getriebe 8-Gang-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h 9,2 sec

Spitze 208 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4641/1906/1646 mm

Radstand 2840 mm

Leergewicht 1540 kg

Zuladung 740 kg

Kofferraum 780 - 1940 Liter

Anhängelast gebr. 1800 kg

Garantie: 2 Jahre Werksgarantie, 3 Jahre Karosserie und Lack

Plus: Vielseitigkeit, Fahrkomfort, zahlreiche Assistenzsysteme, gute Bedienbarkeit

Minus: Das Top-Modell kratzt am Preis-Plafond.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at