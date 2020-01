Mini Countryman: Führe mich nicht in Versuchung ...

Bei der Modellentwicklung drehen viele Hersteller in der Regel recht dezent an kleinen Rädern. Die Wachstumsschübe spielen sich im Millimeterbereich ab, aus Motoren werden ein paar PS mehr herausgekitzelt. Die Mini-Ingenieure, die vermutlich spaßigsten Typen unter dem Markendach von BMW, sind da einen anderen Weg gegangen, als sie sich mit dem stärksten Zwei-Liter-Triebwerk des Clubman und Countryman beschäftigt haben. In der neuen Version wurden nämlich gleich 75 Pferde mehr als beim Vorgänger eingespannt – das macht in Summe 306 PS.

DREIHUNDERTSECHS!

Der pfiffige Mini Countryman im John-Cooper-Works-Trimm wird so zum giftigen Kobold, wenn man der Versuchung erliegt, den Pferden die Peitsche zu geben.

Design: Auch wenn der Mini Countryman mit seinen Dimensionen alles andere als mini ist, optisch passt er gut in die Retro-Modellfamilie. So wie bei seinen Geschwistern gibt es verspielte Details (zum Beispiel LED-Heckleuchten im Union-Jack-Design), gleichzeitig ist der Fünftürer auch nutzwertorientiert. Unser Testauto kam in der British-Racing-Green-Lackierung daher, was keine Angeberei, sondern das artgerechte Make-up für diesen Sportler ist. Auch die beiden markanten Auspuffendrohre passen zum Charakter dieses Autos. Dieser Countryman steht wie ein Bodybuilder in Pose auf dem Asphalt.

Innenraum: Auch die Innenarchitekten von Mini sind lustige Menschen. Das Cockpit-Design ist ziemlich schräg, die Farbenspiele extravagant. Für die Bedienung der verschiedenen Features reicht eine gute Intuition, das Bedienhandbuch, ob digital oder analog, wird kaum gebraucht. Will man jedoch alle Möglichkeiten ausnützen, die das Mega-Mini-Menü anbietet, sollte man sich schon gut in die Materie einlesen. Was das Platzangebot betrifft, zählt dieser Mini eher zu den größeren Modellen in der Kompaktklasse. Der Kofferraum hat einen doppelten Boden und schluckt damit 450 Liter.

Das Cockpit ist etwas verspielt, was aber gut zum Charakter des Mini passt. Bild: Werk

Fahrwerk: So viel Schmalz wird folgerichtig auf alle vier Räder verteilt. Der Allrad und die steife Karosseriestruktur kommen der Fahrdynamik zugute. Der Top-Athlet hat stramme Wadeln und kommt nicht so schnell ins Stolpern. Im Grenzbereich greifen die elektronischen Kontrollen dezent ein. Man sollte diese Zone aber eher auf der Rennstrecke als auf öffentlichen Straßen besuchen.

Motor: 306 PS in diesem Auto sind schon eine Ansage – und eine Versuchung, die Talente dieses Autos auch wirklich auszunützen. Das spießt sich halt schnell einmal mit der Straßenverkehrsordnung. Beim Überholen auf den Landstraßen ist so viel Kraft aber auch eine gute Sicherheitsreserve. Kombiniert ist der Vierzylinder mit einer reaktionsschnellen 8-Gang-Automatik. Die Schaltwippen am Lenkrad hätte man sich fast sparen können. Im scharfen Fahr-Modus (Sport) wirkt jeder Gangwechsel, als würde man einen Tritt ins Hinterteil bekommen. Das fühlt sich dann wie ein Ritt auf einer Kanonenkugel an.

Fazit: Mit dem Countryman John Cooper Works hat Mini ein Auto auf die Straße gestellt, dessen PS die Gene von Rennpferden haben. So ein Kraftfahrzeug im wahrsten Sinn des Wortes braucht man nicht, aber es gibt Menschen, die wollen so etwas haben – weil sich da eine besondere Fahrerlebniswelt öffnet. Neben einem üppigen Konto – das Testauto kostet 65.343 Euro – braucht es auch ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.

Mini Countryman All4 JCW

Preis: ab 26.550 Euro

OÖN-Testwagen 65.343 Euro

Motor: Vierzylinder-Benziner Turboaufladung

Hubraum 1998 ccm

Leistung 225 kW (306 PS) bei 5000 - 6250 1/min

max. Drehmoment 450 Nm bei 1750 - 4500 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 8,3/6,5/7,2

OÖN-Test 8,6

Tank/Kraftstoffart 48 l/Benzin

Umwelt: Euro-6

CO2-Ausstoß 195 g/km

Antrieb: Allrad

Getriebe 8-Gang-Automatik

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 5,1 sec

Spitze 250 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4266/1800/1441 mm

Radstand 2670 mm

Leergewicht 1550 kg

Zuladung 490 kg

Kofferraum 360 - 1250 Liter

Garantie: zwei Jahre, kostenpflichtig erweiterbar auf vier Jahre (120.000 Kilometer)

Plus: rassiger Sportwagen, aufgrund des Platzangebotes auch alltagstauglich.

Minus: Ist so ein Auto noch (umwelt-)politisch korrekt?

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at