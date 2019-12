Jeep Cherokee: Amerikanische Botschaft

Bei der jüngsten Modellpflege des Cherokee hat Jeep zur Freude vieler Fans des Kult-Offroaders kleine Schönheitsfehler korrigiert. Sonst ist der Allrad-Indianer kaum vom Pfad seines Stammesbruders abgewichen. Nach wie vor transportiert der recht robust und breitspurig auftretende Cherokee die amerikanische Botschaft von einer Mobilität mit fast unbegrenzten Möglichkeiten und verzichtet selbstbewusst darauf, sich ein grünes Feigenblatt umzuhängen. Hybrid bleibt für ihn ein Fremdwort, der Diesel darf in der Kraftkammer des Indianer-Häuptlings weiternageln. Hugh.

Design: Wie erwähnt waren beim jüngsten Update vor allem die Schönheitschirurgen am Werk. Sie haben den Cherokee von vorne (Kühlergrill, Scheinwerfer) bis hinten (u. a. Heckklappe) besser in Form gebracht. Eine martialische Erscheinung ist er aber geblieben. Während andere SUV-Modelle mit optischen Tricks versuchen, sich etwas kleiner zu machen, bleibt der Italo-Amerikaner (Chrysler/Jeep hat eine "WG" mit Fiat) das, was er ist – und sein möchte: eine Wucht.

Mit den Tasten auf dem Lenkrad können viele Funktionen bedient werden. Bild: Werk

Innenraum: Die äußere Größe wird auch innen spürbar. Die Sitze sind ordentlich dimensioniert, der Kofferraum ist ein braver Schlucker (448 bis 1555 Liter). Der Touchscreen in der Mitte der Frontkonsole lässt sich recht gut bedienen. Die wichtigsten Funktionen lassen sich allerdings auch mit den zahlreichen Knöpfen und Schaltern am Lenkrad steuern. Apropos Lenkrad: Auch das ist ziemlich wuchtig ausgefallen, liegt aber gut in der Hand. Beim Material verzichtet der Cherokee auf Kunststoff-Imitate, die vorgaukeln, als wäre er mit feinem Zedernholz, Silber oder gar Gold veredelt. Dieser Indianer will nicht tarnen und täuschen.

Fahrwerk: Wer einen Jeep fährt, kann sich darauf verlassen, dass ihn dieses Auto auch abseits der befestigten Wege nicht so schnell hängen lässt. Auch der Cherokee bietet mehr Offroad-Qualitäten, als man gewöhnlich brauchen wird. Er hat entsprechend dimensionierte "Wadeln", was bedeutet, dass er in der Stadt nicht gerade besonders leichtfüßig unterwegs ist. Auf der Langstrecke glänzt er dafür als eine eher sanfte Kutsche, der man auch nach längerer Reise recht entspannt entsteigt.

Motor: Benzin oder Diesel lautet hier die Option. Im Testauto war der 2,2-Liter-Selbstzünder am Werk, der 195 PS leistet und ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmeter ins Allrad-Getriebe schickte. Das ist würdig und recht für ein Auto dieser Dimension. Die Neungang-Automatik arbeitet im Normalfall recht gut, sie wirkt allerdings manchmal etwas träge und tendiert dazu, höhere Drehzahlen als nötig zu erlauben. Mit den Schaltwippen am Lenkrad kann man aber die Automatik leicht "overrulen". Mit einem Kraftstoffverbrauch von weniger als sieben Liter pro 100 Kilometer war der schwergewichtige Allradler übrigens sehr genügsam.

Fazit: Die Fangemeinschaft der Kult-Marke Jeep wird mit dem Cherokee sicher ihre Freude haben. Ob er in Zeiten, in denen es der Diesel hart hat und viele SUV-Hersteller per Hybrid-Antrieb zumindest symbolisch in die "grüne Gasse" abgebogen sind, viele neue Freunde finden wird? Sein Preis-Leistungs-Verhältnis ist allerdings schon sehr verlockend.

Jeep Cherokee 2,2 CRDI AWD

Preis: ab 44.990 Euro

OÖN-Testwagen 63.590 Euro

Motor: Vierzylinder-Diesel Commonrail-Einspritzung

Hubraum 2184 ccm

Leistung 143 kW (195 PS) bei 3500 1/min

max. Drehmoment 450 Nm bei 2000 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 7,6/6,0/6,6

OÖN-Test 6,8

Tank/Kraftstoffart 60 l/Diesel

Umwelt: Euro-6d-temp

CO2-Ausstoß 175 g/km

Antrieb: Allrad

Getriebe 9-Gang-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 202 sec

Spitze 8,8 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4623/1859/1683 mm

Radstand 2708 mm

Leergewicht 1877 kg

Zuladung 617 kg

Kofferraum 448-1555 Liter

Anhängelast gebr. 2494 kg

ungebremst 450 kg

Garantie: zwei Jahre (maximal 120.000 Kilometer)

Plus: guter Verbrauchswert, starke Geländeeigenschaften

Minus: Automatik könnte „geschmeidiger“ sein.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion