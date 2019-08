In seiner Ruhe liegt viel Kraft

Seit gut 20 Jahren hat Honda mit dem CR-V einen Bestseller im Programm, der sich in seinem vielbefahrenen Segment sehr gut behaupten kann. Der japanische Hersteller bezeichnet das Modell als weltweit meistverkauften SUV. Um auch in Zukunft die Nachfrage hoch zu halten, schwimmt Honda jetzt beim neuen CR-V mit dem Strom. Erstmals gibt es ihn mit einem Hybridantrieb. Der Diesel hat hingegen ausgedient. Angesichts der aktuellen Entwicklungen in den Zulassungsstatistiken, in denen die Selbstzünder auf Talfahrt sind, könnte das Honda-Timing für die neue CR-V-Modellstrategie nicht besser sein.

Design: Optisch wurde beim neuen CR-V wenig verändert. Er kommt etwas wuchtig daher, in den USA – einem für Honda sehr wichtigen Absatzmarkt – mag man das so. Die großen 18-Zoll-Räder mit den markanten Radkästen unterstreichen den sportlichen Charakter. Der Dachspoiler schaut recht flott und dynamisch aus.

Innenraum: Hier kommt Honda dem Premium-Anspruch sehr nahe. Das Platzangebot ist groß und komfortabel, auch in der zweiten Reihe gibt es keine Einbußen. Die Materialien im (sehr gut ausgestatteten) Testwagen wirkten hochwertig, auch die Verarbeitung war top. Der Kofferraum ist mit 497 Liter immer noch sehr groß, auch wenn die Batterie im Heck etwas Platz braucht. Gelungen sind die Bedienelemente mit dem zentralen Touchscreen im Zentrum. Tasten in der Mittelkonsole ersetzen den Ganghebel. Das ist zunächst etwas gewöhnungsbedürftig aber letztendlich stimmig für ein Auto, das auch elektrisch Tempo macht. Das große Glasschiebedach vermittelt ein sehr angenehmes Raumgefühl.

Einen Ganghebel findet man keinen, die Automatik funktioniert per Knopfdruck. Bild: Honda

Fahrwerk: Hier hat Honda viel Hirnschmalz und Entwicklungsarbeit hineingesteckt, was sich angenehm bemerkbar macht. Der CR-V gleitet wie eine große Limousine über die Straße. Das leichte, aber zugleich sehr steife Fahrwerk erlaubt auch eine sportliche Gangart. Auch im Gelände soll der Allradler ganz schön auf zack sein, gezielt ausgetestet haben wir diese Offroad-Eigenschaften allerdings nicht. Wer biegt schon mit einem SUV tatsächlich in die Botanik ab?

Motoren: Gleich drei Herzen schlagen in der Brust des Japaners. Neben dem Zwei-Liter-Benziner mit 145 PS gibt es noch zwei Elektro-Aggregate. Eines davon macht Tempo (184 PS), eines fungiert als Generator. Das Trio pflegt eine sehr harmonische Antriebskultur mit einer erstaunlich geringen Geräuschentwicklung. In dieser Laufruhe des CR-V liegt tatsächlich viel Kraft, der Elektro-Boost macht sich vor allem beim Beschleunigen aus dem Stand positiv bemerkbar. Nur unverbesserliche Bleifuß-Indianer ärgern sich über den lauten Protest des Benzinmotors, wenn man zu unsensibel mit dem Gaspedal umgeht. Die Beschleunigung erfolgt stufenlos. Die Elektronik dirigiert das Zusammenspiel von Verbrenner und Strom-Verbraucher. Man kann manuell eingreifen und zwischen dem normalen (sparsamen) Fahrmodus, dem Sport-Betrieb und einem ausschließlich elektrischen Vorwärtskommen (Reichweite maximal zwei Kilometer) wählen. Im Test verbrannte der Hybrid-Japaner 5,6 Liter Benzin pro 100 Kilometer. Damit ist er eine saubere Alternative zum Diesel.

Fazit: Die Hybrid-Version des Honda CR-V kommt zur rechten Zeit und ist ein attraktives Angebot für Diesel-Umsteiger.

Besseres Raumgefühl dank Glasdach Bild: Honda

Honda CR-V 2.0 MMD Hybrid AWD

Preis: ab 30.990 Euro

OÖN-Testwagen: 49.105 Euro

Motoren: Vierzylinder-Benziner

Hubraum: 1993 ccm

Leistung: 107 kW (145 PS)

E-Motor: 135 kW (184 PS)

max. Drehmoment/B.: 175 Nm

max. Drehmoment/E.: 315 Nm

Systemleistung: 135 kW (184 PS)

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix: 5,1/5,7/5,5

OÖN-Test: 5,6

Tank/Kraftstoffart: 57 l/Benzin

Umwelt: Euro-6d-Temp

CO2-Ausstoß: 126 g/km

Antrieb: Allrad

Getriebe: stufenlose iMMD-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h: 9,2 sec

Spitze: 180 km/h

Abmessungen & Gewichte:

Länge/Breite/Höhe: 4600/2217/1689 mm

Radstand: 2662 mm

Leergewicht (DIN): 1672 kg

Zuladung (DIN): 580 kg

Kofferraum: 497–1694 Liter

Anhängelast gebr.: 750 kg

ungebremst: 600 kg

Garantie: 3 Jahre (max. 100.000 km) plus 5 Jahre „Treuebonus“

Plus: Fahrkomfort, „grüne“ (Hybrid-)Technologie

Minus: Bei starker Beschleunigung wird der Motor laut.



Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at