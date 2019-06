Hyundai Nexo: Das nächste Ufo ist gelandet

Rückblick in die Kindheit. Damals schwebten unförmige Scheiben über die gewölbten, schwarz-weißen TV-Schirme – Ufos. Manchmal waren noch die Schnüre zu sehen, die die gebastelten Gebilde "fliegen" ließen. Diese unidentifizierbaren Flugobjekte galten als Inbegriff der Zukunft. Wir Kinder sahen, verstanden die Technik aber nicht. Ein typisches "Kirk an Enterprise".

Heute übernehmen Brennstoffzellenautos diese Ufo-Funktion. Wasserstoff als Treibstoff klingt noch immer nach Zukunft. Nach der Technik nach der E-Mobilität. Und doch findet ebendiese Zukunft schon statt. Hyundai stellte mit dem Nexo schon das zweite H2-Modell in die Märkte dieser Welt.

Ein typischer, gefälliger SUV mit den klassischen Schutzrändern um die Radhäuser Bild: heb

Design: Der SUV düst designtechnisch auf der rechten Fahrspur dahin – dort, wo alle fahren. Was aktuell als modern angesehen wird, setzten die Koreaner brav um.

Innenraum: Die Knöpferlparade auf der schwebenden Mittelkonsole könnte aus der Zukunft in die Jetzt-Zeit gebeamt worden sein. Oder, sagen wir besser: So stellen sich Hyundai-Designer die Zukunft vor. Gut ablesbar thront jedenfalls der 12,3-Zoll-Bildschirm in der Mitte. Die Bedienung gestalteten die Koreaner so einfach wie Apple seine Macs, iPhones und iPads.

Bis zu 1466 Liter Ladung passen rein. Bild: Hyundai

Typisch für alternative Antriebe: Die Sitzheizungen gleichen E-Herden in Küchen. Die Platten – sprich: Sitzflächen – werden brennheiß. Das wärmt und verheizt wenig Energie – im Gegensatz zur Gebläseheizung. Darum spendierte Hyundai auch Voll-LED-Scheinwerfer.

Das futuristische Design entpuppt sich letztendlich als sehr übersichtlich. Bild: Hyundai

Fahrwerk: Unzählige Assistenten fahren serienmäßig mit, Lob erfuhr sich der "Autobahnassistent samt Spurhalter" (Abstandstempomat).

Motor: 163 PS leistet der E-Motor, der von der Brennstoffzelle mit Strom versorgt wird. Bis massig Energie geliefert wird, dauert’s einen Moment. Sofort der volle Schub wie bei E-Autos? Fehlanzeige! Der Nexo segelt gerne. 660 Kilometer Reichweite stehen im Prospekt, 527 Kilometer auf dem Info-Display. 470 Kilometer schafften wir hochgerechnet im OÖN-Test. Für 5,13 Kilogramm Wasserstoff zahlten wir 46,17 Euro (9 Euro/Kilogramm). Macht pro 100 Kilometer 11,43 Euro Energiekosten.

Das Tanken dauert fünf Minuten. Bild: Hyundai

Fazit: Saubere Zukunft kostet. Nicht nur pro Kilometer, sondern auch bei der Anschaffung. 78.000 Euro stehen auf dem Nexo-Preiszettel. Da werden viele auf der Bremse stehen, bevor sie überhaupt Wasserstoff gegeben haben.

Hyundai Nexo

Preis (brutto): ab 78.000 Euro

Motor: Permanentmagnet-Elektromotor

Leistung 120 kW (163 PS)

Dauerleistung 31,5 kW (42,8 PS)

Systemdrehmoment 395 Nm

Brennstoffzelle: Polymerelektrolyt-Membran

Ausgangsleistung 95 kW

Akku Lithium-Ionen-Polymer

Nennkapazität 1,56 kWh

Nennspannung 240 V

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 0,77/0,89/0,84 kg

OÖN-Test 1,27 kg

Reichweite 660 km

Tankkapazität 6,33 kg

Antrieb: Front

Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 9,5 sec

Spitze 179 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4670/1860/1630 mm

Radstand 2790 mm

Leergewicht 1874 kg

Zuladung (inkl. Fahrer) 466 kg

Kofferraum (VDA) 461 – 1466

Garantie: fünf Jahre (unlimitiert)

Plus: gute Ausstattung, angenehmes Cruisen, schnelles Tanken (unter fünf Minuten)

Minus: hoher Anschaffungspreis, hohe Kilometerkosten

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at