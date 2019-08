Ein Kraftpaket mit jeder Menge Platz

Ein betont sportliches, komfortables Langstreckenfahrzeug, das den Großeinkauf ebenso wegsteckt wie den Familienausflug mit allerlei Sportgeräten: Das alles vereint der Skoda Kodiaq RS unter einem Autodach. Dazu kommen ein kraftvoller, genügsamer Dieselmotor, permanenter Allradantrieb, ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Schaltstufen – und auf Wunsch eine dritte Sitzreihe. Damit bildet der Kodiaq RS gleichzeitig die Speerspitze der Marke Skoda.

Design: Mit 4,7 Metern Länge ist der Fünftürer ein stattliches Fahrzeug. Der RS-Zierrat, bei dem insbesondere die feschen 20-Zöller und die rot lackierten Bremssättel auffallen, lässt den Tschechen recht dynamisch dastehen. Kleine Wermutstropfen sind der relativ große Wendekreis und die etwas eingeschränkte Sicht nach (schräg) hinten. Letzteres wird durch die Rückfahrkamera wettgemacht. Erfreulich ist, dass die Seitenschweller beim Skoda Kodiaq kein großes Hindernis darstellen. Und damit bleiben die Hosenbeine in der Regel auch sauber. Das ist ja bei derartigen Fahrzeugen nicht immer der Fall.

Innenraum: Der rasante Tscheche bietet Platz in Hülle und Fülle, die Passagiere in Reihe eins und zwei freuen sich über ein erstklassiges Raumangebot. Dazu kommen zahlreiche praktische Ablagen und ein riesiger Kofferraum – es stehen bis zu 1960 Liter Laderaumvolumen zur Verfügung, das ist ein Spitzenwert. Das Be- und Entladen erleichtern die elektrische Heckklappe und die Öffnung per Gestensteuerung (beides gegen Aufpreis). Unter der geöffneten Heckklappe können übrigens bis zu 1,90 Meter große Personen aufrecht stehen, aufpassen muss man jedoch auf das leicht abstehende Heckklappenschloss. Die Ladekante ist mit 75 Zentimeter übrigens bauartbedingt relativ hoch.

Dank der asymmetrisch umklappbaren und um 18 Zentimeter verschiebbaren Rücksitze ist der Kodiaq überaus variabel und anpassungsfähig. Ein- und Ausstieg gelingen bequem, da die Türausschnitte groß sind und zudem recht weit öffnen. Die Sitzposition ist optimal, die Sportsitze bieten mehr als genug Seitenhalt.

Der Kofferraum des Skoda Kodiaq RS ist riesig – es stehen bis zu 1960 Liter bereit. Bild: Skoda

Die Bedienung im Kodiaq RS ist einfach und selbsterklärend. Aufgrund der überkompletten Serienausstattung braucht es jedoch eine gewisse Zeit der Eingewöhnung.

Die Geräuschdämmung ist hervorragend, der Dieselmotor ist kaum zu hören. Man kann sich daher auch bei Tempo 130 ausgezeichnet unterhalten, via Freisprecheinrichtung telefonieren oder ein Hörbuch genießen.

Fahrwerk: Serienmäßig an Bord des Kodiaq RS ist die dynamische Fahrwerksregelung DCC mit Fahrprofilauswahl (Normal, Comfort, Eco), Offroad-Assistent und Berg-Anfahrhilfe. Wer es lieber komfortabel mag, wählt den Comfort-Modus, wer Lust auf Agilität hat, ist im Sport-Programm bestens aufgehoben. Eine Klasse für sich ist die extrem präzise Lenkung.

Motor: Der Selbstzünder leistet 240 PS und hat einen unbändigen Vorwärtsdrang, dennoch hält sich der Verbrauch im Rahmen. Das Zusammenspiel mit dem Doppelkupplungsgetriebe funktioniert übrigens perfekt – eine sehr feine Kombination!

Fazit: Mit dem Kodiaq RS zeigen die Skoda-Ingenieure, was sie draufhaben – und das ist sehr viel. Der geräumige, sehr dynamisch gezeichnete und überraschend agile Fünftürer ist ein Kraftpaket mit viel Platz, üppiger Serienausstattung und feiner Technik. Das hat natürlich seinen Preis, der durchaus sehr selbstbewusst ist.

Feines Interieur, intuitive Bedienung Bild: Skoda

Skoda Kodiaq RS 4x4 TDI DSG 5-Sitzer

Preis: ab 55.590 Euro

OÖN-Testwagen 67.708 Euro

Motor: Vierzylinder-Diesel mit Direkteinspritzung

Hubraum: 1968 ccm

Leistung: 176 kW (240 PS) bei 4000 1/min

max. Drehmoment: 500 Nm bei 1750–2500 1/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix: 7,4/5,8/6,4

OÖN-Test: 7,8

Tank/Kraftstoffart: 60 l/Diesel

Umwelt: Euro 6d-TEMP

CO2-Ausstoß: 167 g/km

Antrieb: Allrad

Getriebe: 7-Gang-DSG

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h: 6,9 sec

Spitze: 221 km/h

Abmessungen & Gewichte:

Länge/Breite/Höhe: 4699/1882/1685 mm

Radstand: 2790 mm

Leergewicht: 1880 kg

Zuladung: 541 kg

Kofferraum: 750–1960 Liter

Anhängelast gebr.: 2500 kg

Garantie: zwei Jahre

Plus: erstaunlich agil, Platz in Hülle und Fülle, fein ausstaffierter Innenraum, perfekte Sitzposition, verschiebbare Bank in Reihe zwei

Minus: teuer, kurze Garantie, großer Wendekreis



Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at