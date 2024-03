Wohlstand und Stabilität ist eine Frage des Wassers

Sie sind auf Wasser angewiesen, das Landesgrenzen überschreitet. Erstaunlicherweise haben aber nur 24 Länder Kooperationsabkommen für die Wasserressourcen, die sie mit Nachbarländern teilen. Am augenscheinlichsten wird ein böses Nachbarschaftsverhältnis, das am Wasser wohnt, am Dnepr, dem drittgrößten Fluss Europa. An seinen Ufern haben sich die Soldaten Russlands und der Ukraine seit vielen Monaten eingegraben. Der Dnepr ist die Schlüsselfront in dem furchtbaren Krieg.