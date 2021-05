Wo der Urlaub nicht mehr mit einer Quarantäne endet

WIEN. Wer in den vergangenen Wochen einen Urlaub im Ausland verbrachte, musste sich in der Regel zehn Tage zusätzlich freinehmen. Erst nach fünf Tagen in Quarantäne konnte ein negativer Test wieder zurück ins Arbeitsleben führen. Mit der Quarantänepflicht ist es ab heute bei der Einreise nach Österreich aus zahlreichen Ländern in der Europäischen Union (EU) vorbei. Sie entfällt durch eine neue Einreiseverordnung.