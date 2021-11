Das Buch Ester im Alten Testament erzählt von Königin Waschti, die sich weigerte, dem Befehl des Königs Folge zu leisten und sich vor seiner bereits betrunkenen Herrenrunde zu zeigen, damit diese ihre Schönheit bewundern könne. Der König ordnete daraufhin in seinem Zorn an, die Königin dürfe nie mehr vor ihn treten, und ließ dies im ganzen Reich verkünden, "denn" – so ist zu lesen – "das Verhalten der Königin wird allen Frauen bekannt werden und sie werden die Achtung vor ihren