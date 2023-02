Rückblende. Anfang Jänner 2020, am Mittagstisch im Lokal um die Medienhaus-Ecke. "So eine Hysterie. Bei uns sterben auch jedes Jahr Hunderte an Grippe, und da wird nicht so ein Tamtam gemacht." Dieses Virus, das gerade medial viral gehe, sei doch weit weg – das berühre uns so wenig wie wenn dort, in China, ein Radl umfällt.