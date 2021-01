Warum die britischen Skifahrer in den Tiroler Ort Jochberg kamen

Wie die "Tiroler Tageszeitung" am Mittwoch berichtete, waren die Briten bereits seit Oktober in Jochberg, um Urlaub zu machen, nicht aber, um eine Skilehrerausbildung zu absolvieren. Denn offiziell würde diese in Tirol nämlich nur vom Skilehrerverband angeboten, heißt es weiter. Dazu wird auch der Geschäftsführer des Tiroler Skilehrerverbandes, Christian Abenthung, folgendermaßen zitiert: "Die infizierten Personen aus Großbritannien haben an keinem Ausbildungskurs des Tiroler Skilehrerverbandes teilgenommen oder sich an einem Ausbildungslehrgang angemeldet." Der Tiroler Skilehrerverband habe seit Oktober in Jochberg weder eine Skilehrerfortbildung noch eine Skilehrerausbildung durchgeführt.

Die Briten sollen vielmehr bei einem Vorbereitungskurs der "Ski Instructor Akademy" mit Sitz im Salzburger Taxenbach teilgenommen, das als eine Art "Anwärter-Ski Instructor-Programm" beworben werde. Erst nach Absolvierung dieser Lektionen könnten die britischen Skifahrer dann über den Wiener Skilehrerverband, der offenbar eng mit besagter Akademie zusammenarbeite, eine Skilehrerausbildung machen. "Bis dahin ist es lediglich Freizeitvergüngen", heißt es in der "TT" weiter.

Skiunterricht sei seit 24. Dezember "stark eingeschränkt und nur für Personen aus einem Haushalt" erlaubt. Davor hingegen sei Skifahren hingegen überhaupt nicht möglich gewesen, weil ja ab 3. November alle Skigebiete haben schließen müssen.