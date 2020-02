Skifahrer verletzte sich in Lech schwer an der Halswirbelsäule

Ein 22-jähriger Skiurlauber aus Frankreich hat sich am Sonntag in Lech am Arlberg bei einem Sturz schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule zugezogen. Er war mit seinem Bruder und einem Skilehrer gegen 10.20 Uhr auf einer Skiroute unterwegs, als er in schnellem Tempo über eine Geländekante fuhr, abhob und kopfüber stürzte. Der 22-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Gallus 1" ins Krankenhaus nach Feldkirch gebracht.

