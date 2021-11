"Reibung trifft auf Kompression" oder "Die Physik des Fingerschnippens"

Pan hat es getan, die Addams Family tat es und Flamencotänzer tun es: Schnippen mit Daumen und Mittelfinger, dass es nur so schnalzt. US-Forscher haben nun die physikalischen Hintergründe beleuchtet. Demnach steckt die Essenz in der optimalen Reibung und Kompressionsfähigkeit der Fingerhaut, was eine explosionsartige Freisetzung der Energie ermöglicht.