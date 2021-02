Nach Tod von Leona (4): "Baumsturz vorhersehbar"

Fast fünf Monate, nachdem die vierjährige Leona aus Seitenstetten in der Erlebniswelt Mendlingtal in Göstling an der Ybbs von einem Baum erschlagen wurde, steht nun nach OÖN-Informationen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft (StA) St. Pölten über eine mögliche Anklage gegen den Göstlinger Bürgermeister Friedrich Fahrnberger sowie einen weiteren Gemeindemitarbeiter unmittelbar bevor.