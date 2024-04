Land der Berge, Land der Impfgegner?

nachrichten.at: Die Masernimpfung wurde ja schon ab den frühen 1960er-Jahren in den USA und dann bald weltweit eingesetzt, Masern waren in Europa bereits fast ausgerottet. Ab wann hat es umgeschlagen – und warum? Daniela Angetter-Pfeiffer: Wenn man sich erinnert: In den 70er- und 80er-Jahren wurde in Schulen sehr häufig gegen Masern geimpft. Die Eltern mussten sich nicht selbst kümmern, sie mussten nur zustimmen. Auch im damaligen Mutter-Kind-Pass war die Impfung empfohlen. Durch dieses