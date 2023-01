Kugelbomben: Jugendliche weiterhin in Lebensgefahr

In Niederösterreich waren nach den schweren Pyro-Unfällen in der Silvesternacht zu Wochenbeginn Ermittlungen im Gange. Nach dem Unglück in Lichtenau im Waldviertel (Bezirk Krems) konnte die Polizei ermitteln, dass der verletzte 16-Jährige den Böller der Kategorie F4 im November illegal in Tschechien gekauft und nach Österreich gebracht hatte.