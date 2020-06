Kärntner Doppelmord: Tatmotiv bleibt ein Rätsel

Nach den beiden Frauenmorden in Kärnten und dem Selbstmord des mutmaßlichen Täters in Tarvis steht Kärnten unter Schock. Die Polizei sucht indessen noch immer fieberhaft nach dem Motiv für die Bluttat. Ein 63-jähriger Kärntner soll am Samstag in der Früh seine Ehefrau (62) erschlagen und seine vermutliche Freundin (56) erschossen haben. Auf einem Parkplatz bei Tarvis richtete sich der Mann vor Polizisten selbst.

Das Drama begann am Samstag gegen 7 Uhr, wie Gottlieb Türk, der Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten, bei einer Pressekonferenz sagte. Der 63-jährige Täter habe während eines Streits seine Frau im gemeinsamen Haus in Wernberg (Bezirk Villach-Land) erschlagen. Nach Angaben der Polizei war der Mann zuvor bereits zwei Mal weggewiesen worden, nachdem die Frau die Polizei gerufen hatte.

Danach fuhr der Mann nach Drobollach am Faaker See, wo er eine 56-jährige Frau – es dürfte sich um seine Freundin handeln – auf offener Straße vor einem Café mit einem Schuss in den Kopf tötete. Die fünfjährige Enkelin der Frau, die im Café als Putzfrau gearbeitet hatte, musste die Tat mitansehen. Anrainer, die den Schuss gehört hatten, alarmierten die Polizei.

Gesuchter erschoss sich in Tarvis

Erst nach und nach wurden die Zusammenhänge zwischen den Taten ersichtlich. Die Polizei hatte indessen eine Großfahndung eingeleitet und auch die Kollegen in Italien alarmiert. Denn es gab Hinweise, wonach der 63-Jährige nach Italien wollte. So wurden unter anderem sämtliche Grenzübergänge kontrolliert und der Verkehr von den Autobahnen abgeleitet.

Nur kurze Zeit später entdeckten italienische Polizisten auf einem Parkplatz vor einem Restaurant bei Tarvis tatsächlich den Wagen des Kärntners. Es war kurz nach 9 Uhr, als sich die Beamten dem Wagen des mutmaßlichen Doppelmörders näherten. Daraufhin gab der Mann drei Warnschüsse ab. Die Beamten ließen sich dadurch aber nicht beirren, worauf sich der Mann vor den Augen der Polizisten in den Kopf schoss. Er dürfte sofort tot gewesen sein.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann zuvor noch mit seiner Tochter telefoniert und ihr die beiden Morde gestanden haben. Das Gespräch hatte ein Polizeibeamter mitgehört.

Wie die Kärntner Polizei am Sonntagabend mitteilte, ist die Spurensicherung noch nicht abgeschlossen, die Ermittlungen auf der Suche nach dem Tatmotiv laufen weiter. Auch die Tatwaffe, mit der die 62-jährige Frau erschlagen wurde, konnte noch nicht gefunden werden.

