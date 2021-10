Am 20. April 1889 wurde der Nazi-Diktator Adolf Hitler geboren, der für den Zweiten Weltkrieg, Millionen von Toten und den Mord an der jüdischen Bevölkerung verantwortlich ist. Für manche Ewiggestrige ist dieses Datum nach wie vor ein Feiertag. So auch offenbar für eine Familie aus dem Flachgau in Salzburg, die sich gestern wegen NS-Wiederbetätigung vor einem Schwurgericht in Salzburg verantworten musste: ein Mann, dessen zwei Neffen und deren Mutter. "Wir sind keine Nazis, das war ein blöder