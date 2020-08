Wer in den vergangenen Jahren Hochwasseropfer geworden war, blickte in den zurückliegenden Tagen bang zum Himmel. Starkregen ließ einige Fluss-Pegel bedrohlich ansteigen. Sorgen, im Fall des Falles für Flutopfer keine Hilfe mehr aus der Luft leisten zu können, machen sich auch Vertreter der Luftstreitkräfte in Hörsching.