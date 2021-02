Heroin-Dealer lud Polizisten zur Drogenübergabe ein

In wenigen Stunden werde er ihm wieder einige Gramm Heroin verkaufen können, erzählte ein 30-Jähriger am Telefon. Doch am anderen Ende der Leitung befand sich kein potenzieller Käufer, sondern ein Polizist. Der 30-Jährige hatte sich verwählt und am Dienstag einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz im Bezirk Melk ausgelöst.