"Habe zugedrückt, bis sie sich nicht mehr gerührt hat"

Mehrere Tage lang galt im Juni des vergangenen Jahres eine Frau in Imst in Tirol als abgängig. Der 34-jährige Ehemann hatte die um drei Jahre jüngere Frau als vermisst gemeldet. Erst als der Druck aus dem familiären Umfeld immer größer wurde, gestand er schließlich eine abscheuliche Tat: Er habe seine Frau getötet und ihre Leiche in den Inn geworfen.