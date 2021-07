Für IS in Syrien gekämpft: Sechseinhalb Jahre Haft

Nach stundenlangen Beratungen trafen die Geschworenen in Wien in der Nacht auf Mittwoch ihre Entscheidung: Sie sprachen den Tschetschenen Turpal I. und den zum Islam konvertierten Steirer Bernd P. (beide 32 Jahre) schuldig, als Kämpfer für den Islamischen Staat im Jahr 2013 nach Syrien in den Krieg gezogen zu sein.