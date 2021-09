Obwohl die Tat zur Gänze auf Video dokumentiert ist, hat sich am Donnerstag am Wiener Landesgericht ein Mann, der am 5. März seine Freundin aus Eifersucht in einer Trafik mit Benzin übergossen und angezündet haben soll, in seinem Mordprozess "nicht schuldig" bekannt. Er habe sie "nur schrecken", ihr "Angst machen wollen", gab der 47-Jährige an. Er habe sie "definitiv nicht töten wollen".