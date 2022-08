Unter Ornithologen war es eine Sensation, als heuer im Juli erstmals Kuhreiher am Unteren Inn auftauchten und sich in der gemischten Reiherkolonie der Reichersberger Au einnisteten und zu brüten begannen. Gänzlich unbekannt war der Kuhreiher in der Gegend nicht, wenngleich man ihn eher aus Universum-Sendungen über die afrikanische Savanne kennt.