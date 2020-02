Rohe Eier, aus denen Maden kriechen und an denen Schimmel haftet. Dotter, die eigelb sein müssten, aus denen aber pechschwarze Flecken hervorstechen, dazu bestialischer Gestank. In der Firma „Pro Ovo“, einer eierverarbeitenden Fabrik in Biberbach (Bezirk Amstetten) sollen „ekelerregende Zustände“ herrschen, berichtet ein Insider.