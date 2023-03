Erste Landeshauptstadt unterstützt Forderungen der Klimakleber

"Die Dringlichkeit der Klimakrise kann nicht mehr geleugnet werden" - mit diesem Satz beginnt der Brief, den der Bregenzer Bürgermeister an den Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) adressiert hat. Gemeinsam mit seiner Vize-Bürgermeisterin Schoch (Grüne) unterstützt er die bekannten Forderungen der Klimakleber wie ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und keine neuen Öl- und Gasbohrungen. Als dritten Punkt will die Stadtregierung die Umsetzung der Empfehlungen des Klimarates.