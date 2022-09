"Handeln mit Weitblick." Während die Politik in puncto Sicherheit und Bundesheer bisher vor allem davon redet, die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen, trifft der Leitspruch der 4. Panzergrenadierbrigade auf die größte Heeresübung des Jahres, "Handwerk22" am Truppenübungsplatz (TÜPl) Allentsteig (NÖ) vollinhaltlich zu. Denn, um sein Handwerk für einen etwaigen Einsatz in der Zukunft zu beherrschen, bedarf es des bestmöglichen Trainings.