Der "Präsi" der "Semmelweisbande", einer Jugendgang in Linz, war erst 15 Jahre alt. Doch er verbreitete unter jugendlichen Raubopfern Angst und Schrecken. So sehr, dass ein junger Zeuge seine Vorwürfe vor Gericht überraschend zurückzog – obwohl der Beschuldigte die Fakten bereits gestanden hatte. Gegen den Zeugen wurde ein Verfahren wegen falscher Beweisaussage eingeleitet.

Dieses Delikt wird gemäß § 288 Strafgesetzbuch mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe geahndet. Es gilt, wenn Zeugen vor Gericht oder in Ermittlungen der Kripo bzw. der Staatsanwaltschaft falsch aussagen. Auch Auskunftspersonen vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss stehen unter Wahrheitspflicht. Bekanntlich wird diesbezüglich derzeit gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SP) ermittelt.

Der "Schutzzweck" der Norm sei, "dass die materielle Wahrheit erforscht werden kann", sagt Rechtsanwalt René Haumer von der Kanzlei Haslinger/Nagele. Strafbar sei, wer vorsätzlich etwas objektiv Falsches behaupte oder etwas Relevantes weglasse, sagt der Verteidiger. Bedingter Vorsatz reiche aus: Strafbar sei, wer es "ernstlich für möglich hält, etwas Unwahres auszusagen und sich damit abfindet." Strafbar seien aber nur falsche Tatsachenbehauptungen, nicht Meinungen oder Spekulationen. Oft würden Zeugen eigene Wahrnehmungen mit subjektiven Schlussfolgerungen vermischen und als Fakten darstellen. "Ich habe mir halt gedacht, so muss es gewesen sein", laute oft die Antwort auf Nachfrage des Gerichts, woher der Zeuge sein Wissen eigentlich beziehe. In solchen Situationen stünden Zeugen rasch "auf dünnem Eis". Hier wäre die richtige Antwort: "Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht zu 100 Prozent erinnern", rät Haumer. Nicht strafbar seien Irrtümer.

Das Recht zu schweigen

Gar nicht aussagen muss, wer ein Aussageverweigerungsrecht hat. Insbesondere haben Verdächtige das Recht zu schweigen. Zeugen, die falsch aussagen, um die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung abzuwenden – obwohl sie sich entschlagen könnten – begehen ebenso eine falsche Zeugenaussage.

Den zur Straffreiheit führenden "Aussagenotstand" gewährt das Gesetz nur, wenn der Zeuge nicht über sein Entschlagungsrecht Bescheid wusste. Doch weil vor Einvernahmen stets rechtliche Belehrungen erfolgen müssen, komme dieser Notstand praktisch nie vor, sagt Haumer.

Etwas anderes gelte – trotz Rechtsbelehrung – in U-Ausschüssen, weist der Anwalt auf eine OGH-Entscheidung aus 2015 hin, die im Zusammenhang mit der "Telekom-Affäre" erging. In Ausschüssen werden meist Personen des öffentlichen Interesses befragt. "Würden diese ihre Aussage mit dem Hinweis verweigern, sich ansonsten der Gefahr einer Strafverfolgung auszusetzen, dann würde dies die Öffentlichkeit wie ein Schuldeingeständnis werten", sagt der Anwalt. Falschaussagen in U-Ausschüssen sind laut OGH daher entschuldigt, wenn sie "in der Absicht" erfolgen, die Gefahr einer Verfolgung abzuwenden. Das Privileg komme nur denjenigen zugute, "gegen die sich die Untersuchung richtet".