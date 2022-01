Michael Berger will "mit allem auffahren", was nötig ist, um das angekratzte Image nicht vollständig zu zerstören. Von Polizisten, die "in Dauerschleife" durch die Stadt ziehen, sprach der Bezirkshauptmann von Kitzbühel gestern. Ab heute muss die Außengastronomie für den Rest der Hahnenkamm-Woche schließen, der Betrieb der Bahn wird an den Abenden der Rennen eingestellt. Es soll eine ruhige Veranstaltung werden. Mit Bildern, die jenen vom vergangenen Wochenende nicht im Ansatz ähneln.